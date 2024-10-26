Avustralya'da iki uçak havada çarpışarak yere çakıldı
Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçak havada çarpıştı. UOrmanlık alana düşen uçaklar ormanlık alanca yangına neden oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı.
Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlatacak.
Kazalar, Sydney Recreational Flying Club'ın faaliyet gösterdiği The Oaks havaalanı yakınlarında meydana geldi ancak uçaklardan birinin kulüple bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.