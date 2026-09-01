Avustralya’da konut piyasası alarm veriyor: Pandemiden bu yana en sert düşüş

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Avustralya’da konut piyasasındaki gerileme derinleşiyor. Ülke genelinde konut fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düştü. Böylece fiyatlar üst üste beşinci ayda da geriledi. Yaşanan düşüş, Avustralya konut piyasasının Covid-19 pandemisinden bu yana karşılaştığı en sert gerilemeye işaret ediyor.

Sydney ve Melbourne düşüşe öncülük ediyor

Konut piyasasındaki gerilemenin merkezinde Sydney ve Melbourne bulunuyor.

Sydney’de konut fiyatları ağustosta yüzde 1,4, Melbourne’de ise yüzde 1,1 düştü. İki kentteki değer kayıpları, fiyatların zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 7 gerilemesine neden oldu. Ülkenin diğer büyük kentlerinde de piyasa zayıflarken, daha önce güçlü seyreden Brisbane ve Perth’te de soğuma işaretleri görülüyor.

Ekonomik büyüme için yeni risk

Konut fiyatlarındaki düşüş, yalnızca emlak piyasasını değil, Avustralya ekonomisinin genel görünümünü de tehdit ediyor. Konut değerlerindeki gerilemenin hanehalklarının servetini azaltması ve tüketici harcamalarını sınırlaması bekleniyor. Bu durum, halihazırda yavaşlama riskiyle karşı karşıya olan ekonominin üzerindeki baskıyı artırabilir.

Avustralya ekonomisinin yıllık büyümesinin ikinci çeyrekte yüzde 1,8'e gerilemesi bekleniyor. İlk çeyrekte yıllık büyüme yüzde 2,5 seviyesindeydi.

Faiz baskısı piyasayı zorluyor

Konut piyasasındaki gerilemenin önemli nedenlerinden biri yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler. Avustralya Merkez Bankası, enflasyonun dirençli seyretmesi nedeniyle faiz oranlarının daha da yükseltilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Daha yüksek faiz oranları, konut kredisi maliyetlerini artırarak hem alıcıların satın alma gücünü hem de konut talebini baskılıyor.

Satıcılar fiyat kırmaya başladı

Piyasadaki zayıflama işlemlerde de kendisini gösteriyor. İşlem hacimlerindeki düşüş, satıcıların daha fazla fiyat indirimi yapması ve açık artırmalardaki satış oranlarının gerilemesi, konut piyasasında alıcıların daha güçlü konuma geçtiğine işaret ediyor. Düşük güven ortamının piyasadaki toparlanmayı zorlaştırdığı ve zayıflığın daha uzun süre devam edebileceği belirtiliyor.

Düşüşün daha da derinleşmesi bekleniyor

Ekonomistler, mevcut gerilemenin henüz başlangıç aşamasında olabileceği konusunda uyarıyor. AMP Başekonomisti Shane Oliver, mevcut düşüşün hem fiyat kaybı hem de süresi açısından henüz yaklaşık yüzde 35'lik bölümünün tamamlandığını belirtiyor. Oliver, konut fiyatlarının zirveden dibe yaklaşık yüzde 10 gerileyebileceğini ve piyasada dönüşün gelecek yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Avustralya'da konut piyasasındaki gerilemenin ne kadar derinleşeceği, faiz oranlarının seyri ve hanehalklarının harcama eğilimi, ekonominin önümüzdeki dönemdeki görünümünde belirleyici olacak.