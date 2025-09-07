  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya'da köpek balığı saldırısı: Bir sörfçü hayatını kaybetti, iki plaj kapatıldı
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: Bir sörfçü hayatını kaybetti, iki plaj kapatıldı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde bir sörfçünün ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

