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Avustralya'da küçük uçak düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, küçük uçak düştü. Kaza sonucu pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Avustralya'da küçük uçak düştü: Pilot yaşamını yitirdi
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Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) bildirdiğine göre, iki kişiyi taşıyan küçük uçak, eyaletin kuzey kıyılarında düşüş yaptı.

Pilot olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis açıklamasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen pilot olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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