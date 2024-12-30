Avustralya'da küçük uçak düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) bildirdiğine göre, iki kişiyi taşıyan küçük uçak, eyaletin kuzey kıyılarında düşüş yaptı.

Pilot olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis açıklamasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen pilot olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.