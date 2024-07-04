Avustralya'da kuş gribi salgını nedeniyle yumurta satışına kota geldi!

Kuş gribi salgını, Avustralya'da yumurta kıtlığına yol açtı. Boş süpermarket rafları, ülke genelindeki kümes hayvanı çiftliklerini etkisi altına alan kuş gribi salgınının neden olduğu yumurta eksikliğini ortaya koyuyor. Marketlerde raflar boşalırken bazı zincir marketler yumurta satışını sınırlandırdı.

McDonald's çareyi kahvaltı saatini sınırlamada buldu

New South Wales, Kanberra ve Victoria'daki 11 çiftlikte salgın nedeniyle bir milyondan fazla tavuk itlaf edildi. Ülkenin büyük market zincirlerinden Woolworths, bu eyaletlerde müşterilere kişi başına iki karton yumurta sınırlaması getirdi. Bir diğer market zinciri Coles da benzer bir politika izledi. McDonald's ise, kahvaltı menüsünü saat 10.30'a kadar sınırlayarak yumurta kullanımını azaltmaya çalışıyor.

İlerleyen haftalarda durumun normale dönmesi bekleniyor

Woolworths yetkilisi, yumurta tedarikçilerinden birinin paketleme tesisinin geçici olarak kapanması nedeniyle stoklarda kısa vadeli bir gecikme yaşandığını belirtti. "Diğer perakendecilerle birlikte, diğer eyaletlerdeki yumurta tedarikçilerimizden birinin paketleme tesisinin geçici olarak kapanması nedeniyle stokta kısa vadeli bir gecikme bekliyoruz" dedi.

Yetkili "Tedariklerinin önümüzdeki hafta diğer tesislerinde operasyonlarını artırmalarıyla toparlanması bekleniyor" diye konuştu.

Australian Eggs CEO'su Rowan McMonnies, toplu itlafların tedarik zincirinde aksamalara yol açacağını kabul etti, ancak tüketicilerin farklı mağazalarda yumurta bulabileceğini söyledi. "Yumurta istiyorsanız, bulacaksınız" dedi.

CNBC-e'nin aktardığına göre McMonnies ayrıca, bu olayların gıda güvenliği sorunu yaratmadığını vurguladı ve tüketicilerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti. CEO, "Yumurta, tavuk eti ve ördek eti tüketimi güvenli. Bu konuda endişelenmeye gerek yok" diye konuştu.

İnsanlara bulaşan tür değil

Uzmanlar, kuş gribinin insan sağlığı için risk oluşturmadığını belirtiyor. McMonnies, tavuk itlafının kuşlar ve endüstri üzerindeki "korkunç" etkisi nedeniyle doğru bir adım olduğunu söyledi. Australian Eggs CEO’su "Bunun kontrolden çıkmasına izin veremeyiz. bu tür salgınlar ortadan kaldırılmalı ve yok edilmelidir" dedi. Avustralya'da tespit edilen H7 kuş gribi virüsü, dünya genelinde milyarlarca hayvanı enfekte eden ve insanlara bulaşma korkusu yaratan H5N1’in bir alt varyantı değil.

Bu önlemlere rağmen, raflardaki yumurta eksikliği devam ediyor ve süpermarketler, stok yönetimini kontrol altına almak için kısıtlamalar getiriyor. Woolworths sözcüsü, "Şu anda müşterilerimizin çoğu sadece bir karton yumurta alıyor ve bunun değişmesi için bir neden yok" dedi. Ancak, rafların boş kalması, stok sorunlarının devam ettiğini gösteriyor.