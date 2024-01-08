Avustralya’da sert iniş yapan Cessna 208 tipi uçak takla attı: 10 yaralı
Avustralya’da Cessna 208 tipi küçük uçak iniş yaptığı sırada takla atarken, uçakta bulunan pilot ile 9 yolcu yaralandı.
İHA
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Avustralya’nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası’nda Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı.
Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD’li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.
Kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiği, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.