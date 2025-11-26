Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor

Sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilmesine karşı çıkan "Digital Freedom Project" isimli bir grup harekete geçti.

Grup, iki temsili gençle 16 yaşın altındaki Avustralyalıların Instagram, TikTok, Snapchat ve YouTube gibi platformlara erişiminin yasaklanmasına karşı Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

10 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasanın "çok ileri gittiğini" savunan grup, ayrıca "siyasal iletişim özgürlüğüne" ilişkin anayasal hakları da ihlal ettiğini öne sürdü.

Yeni Güney Galler eyalet meclisi üyesi John Ruddick, yasağın "orantısız" olduğunu ve ebeveynlerin sorumluluğunu hükümete ve bürokratlara devrettiğini söyledi.

Öte yandan hükümet, gelecek ay sosyal medya yasağını uygulamaya koyma konusunda kararlı olduğunu ve "yasal tehditlerden korkmayacağını" açıkladı.

Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.