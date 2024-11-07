Avustralya'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı
Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeyi ve platformları bu kurala uyum konusunda sorumlu tutmayı planlıyor.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini belirterek, “Ben buna son veriyorum.” dedi.
Ceza uygulanacak
16 yaş sınırının uygulanmasını öngören yasa tasarısının bu yıl içinde Parlamento'ya sunulması planlanırken, Albanese, yasanın kabulünden 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Yeni düzenlemeye uymayan sosyal medya platformlarına ceza verilecek.
Meta, Facebook ve Instagram platformları için Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına uyacaklarını açıkladı. X platformu (eski Twitter), yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise konuya dair yorum yapmayı reddetti.