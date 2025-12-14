Avustralya'nın ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı: İki kişi gözaltında, en az dokuz kişi hayatını kaybetti

Avustralya polisi, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gelişmekte olan bir olaya müdahale ettiklerini açıkladı ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Avustralya basını basına çıkan ilk haberde ünlü plajda birden fazla silah sesi duyulduğuna dair ihbarlar olduğunu ancak herhangi birinin vurulup vurulmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

There have been NO reports of any incidents at Dover Heights - please do NOT share unconfirmed rumours.



Further updates will be provided here. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

New South Wales Polisi X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olayın ne olduğunu belirleyebilene kadar bölgedeki insanlardan sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Attention media - please share our message for members of the public to avoid Bondi Beach area as the police operation continues.



We are still asking people in the area to take shelter until we can determine what is happening.



We have media officer en route to scene, more… — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren videolarda, Bondi Plajı'ndaki insanların birden fazla silah sesi ve polis sirenleri eşliğinde kaçıştığı görülüyor.

İki kişi gözaltına alındı

Reuters'ın aktardığına göre Başbakan Anthony Albanese'in bir sözcüsü "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanlardan yetkililerden yapılacak bilgilendirmeleri takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Avustralya Başbakanı’ndan açıklama

Bondi'deki yaşananların ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'den bir açıklama geldi.

Albanase, Avustralya Federal Polis komiseri ve Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı ile görüştüğünü kaydederken "Polis ve acil müdahale ekipleri sahada hayat kurtarmak için çalışıyor" diye ekledi.

Saldırıda biri silahlı 10 kişi hayatını kaybetti

BBC ve Sky News haberine göre biri çocuk olmak üzere dokuz sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca saldırganlardan biri de hayatını kaybetti.

Polis, olay sırasında en az 12 kişinin ve iki polis memurunun yaralandığını da bildirildi.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Polisin 10 kişinin öldüğünü doğrulamasıyla bu saldırı, Port Arthur saldırısının ülkeyi sarsmasından bu yana bu ülkedeki en ölümcül silahlı saldırı oldu.

Güncellenecek