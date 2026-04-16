Avustralya'nın yakıt ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan petrol rafinerisinde yangın çıktı

ABC News kanalının haberine göre, Avustralya'da faaliyette olan iki petrol rafinerisinden biri olan Victoria eyaletindeki tesiste yangın çıktı.

Öğle saatlerinde kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralı veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Victoria eyaletinin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini, ülke genelindeki ihtiyacın ise yüzde 10'unu karşılayan rafineri yakıt arzına ilişkin kaygılara yol açtı.

Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen, yangının yakıt tedarikine etkisinin henüz bilinmediğini belirterek "Bu, olumlu bir gelişme değil, bu durumun bir etkisi olacak. Benzin üretiminin süreceğini düşünüyorum ancak kısa vadede aksamalar yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Rafinerinin yöneticisi Scott Wyatt, yangının yakıt üretimi üzerindeki etkisini tespit etmek için öncelikle tesisi güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Victoria eyaletindeki tesisin günlük 120 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.