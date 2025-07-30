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Avustralya'nın yerli yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra düştü

Avustralya'dan yörüngeye ulaşmayı hedefleyen ilk yerli üretim roket, fırlatıldıktan 14 saniye sonra düştü.

Haber Merkezi
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Avustralya'nın yerli yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra düştü
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Gilmour Space Technologies tarafından geliştirilen ve "Eris" adı verilen 23 metre uzunluğundaki roket, Queensland eyaletinden test amacıyla fırlatıldı.

Küçük uyduları yörüngeye taşımak üzere tasarlanan roket, Avustralya'da üretilip yine bu ülkede fırlatılan ilk yörünge roketi oldu.

Avustralya basınında yayınlanan görüntülerde, roketin fırlatma kulesinden başarıyla ayrıldığı, kısa süre havada kaldıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü. Olay yerinden yoğun dumanlar yükseldi.

Roketin düşmesine rağmen şirketin Facebook'tan yaptığı açıklamada, dört hibrit motorun da başarıyla ateşlendiği ve roketin 23 saniyelik motor yanma süresine, 14 saniyelik uçuş süresi eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu durum başarılı bir fırlatma olarak değerlendirildi.

Roketin mayısta ve temmuz başında planlanan fırlatma denemeleri ise teknik aksaklıklar ve kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Avustralya'da bugüne kadar yüzlerce yörünge altı roket fırlatması denemesi yapılmış olsa da bunlardan sadece ikisi başarılı oldu. Eris'in bu denemesi ise ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılan ilk yörünge fırlatma girişimi olarak kayıtlara geçti.

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