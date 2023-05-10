Avusturya, TikTok'u kamuya ait cep telefonlarında yasakladı

Karner, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman heyetin TikTok uygulamasında yaptığı incelemeler doğrultusunda alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Kamu görevlilerinin TikTok’u kişisel cihazlarında kullanabileceklerini kaydeden Karner, ancak federal düzeyde resmi cep telefonlarında bu uygulamanın kullanılmasının yasaklandığını, söz konusu uygulamanın Çin devletine ait olduğu, bununda bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çeşitli kaygılara yol açtığını ifade etti.

Federal hükümetin yanı sıra Yukarı Avusturya Eyaleti de benzer gerekçelerle TikTok’un kendi çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımını yasakladı.

ABD ve Avrupa’da birçok ülke, Çinli sosyal medya platformu TikTok’u kamu çalışanlarına ait resmi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.