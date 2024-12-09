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Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu

Avusturya ve Yunanistan, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu.

AA
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Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu
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Almanya'dan sonra Avusturya ve Yunanistan da Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla Suriyelilerin iltica başvurularını durdurma kararı aldı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Karl Nehammer bugün İçişleri Bakanı Gerhard Karner’e Suriyelilerin mevcut tüm sığınma başvurularının askıya alınması ve sığınma verilen tüm kişilerin gözden geçirilmesi talimatını verdi” denildi.

Nehammer ise yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin yeniden başlayabilmesi için Suriye’deki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adı açıklanmayan Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise, Yunanistan’ın yaklaşık 9 bin Suriyelinin iltica başvurularını durdurduğu ifade edildi.

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