Avusturya’da Aksaraylı girişimciden dikkat çeken karar: Çalışanlara bayramda ücretsiz izin

Kreativ Verputz bünyesinde hayata geçirilen uygulama, çalışan motivasyonu ve ekip ruhuna verilen önemi bir kez daha ortaya koydu. Avusturya’da faaliyet gösteren Kreativ Verputz, çalışan odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken örnek bir uygulamaya imza attı. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Aksaraylı genç girişimci Muammer Palta, bayram sürecinde çalışanlarına ücretsiz izin hakkı tanındığını açıkladı. Uygulamanın yalnızca belirli bir kesime değil, din ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara sunulması ise takdir topladı.

“Ekip ruhu olmayan yerde sürdürülebilir başarı olmaz"

Başarının yalnızca ekonomik büyümeyle ölçülmemesi gerektiğini ifade eden Palta, güçlü bir ekibin en önemli unsurunun adalet ve aidiyet duygusu olduğunu belirtti. Çalışan motivasyonunun şirket başarısında büyük rol oynadığını vurgulayan genç girişimci, “Ekip ruhu olmayan yerde sürdürülebilir başarı olmaz. Her çalışanımızın kendisini değerli hissetmesini istiyoruz” mesajını verdi.

Eşitlik ve dayanışma vurgusu

Aksaray’dan Avrupa’ya uzanan girişimcilik hikâyesiyle dikkat çeken Muammer Palta, Avusturya’da kısa sürede önemli bir başarı yakalayarak birçok kişiye istihdam sağladı. Farklı milletlerden çalışanları aynı çatı altında buluşturan şirketin, insan odaklı yaklaşımıyla örnek olmaya devam ettiği ifade edildi.

Sosyal medyada da ilgi gören uygulama, “birlikte çalışma kültürü” ve “eşit yaklaşım” anlayışının iş dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle bayram gibi manevi değeri yüksek dönemlerde sergilenen bu yaklaşımın, çalışan bağlılığını artırdığı ve şirket içindeki dayanışmayı güçlendirdiği değerlendiriliyor.