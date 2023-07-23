Avusturya’da geçen yıl 5 bin 865 nefret suçu işlendi

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl yaşanan suç olaylarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, ülkede 2022’de 5 bin 865 nefret suçunun işlendiği aktarılarak, faillerin büyük çoğunluğunun Avusturyalı olduğu kaydedildi.

Geçen yıl meydana gelen suçların yüzde 68,2’sini nefret suçunun oluşturduğu belirtilen raporda, nefret suçlarının yarısını Nazi propagandasının teşkil ettiği ifade edildi.

Nefret suçunun geçen yıl 2021’e oranla yüzde 7 arttığına işaret edilen raporda, faillerin büyük çoğunluğunun genç ve ceza ehliyetine haiz olmayan kişilerden oluştuğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ideolojik saikle işlenen nefret suçlarının artış gösterdiğini vurgulayarak, emniyet güçlerinin radikal ve aşırıcı gruplara karşı bütün imkanlarını kullanarak mücadele yürütmeyi sürdüreceğini söyledi.

Adalet Bakanı Alma Zadic de nefret suçunun demokratik toplumların birlikteliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu kaydederek, "son zamanlardaki kışkırtıcı kampanyalar ve şiddet çağrılarının bu tehdidin ne kadar gerçek olduğunu gösterdiğini" belirtti.