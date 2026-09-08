Avusturya’da okullarda başörtüsü yasağı başladı: 14 yaş sınırı getirildi

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Avusturya’da okullardaki kıyafet düzenlemelerine ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte 14 yaşından küçük kız öğrencilerin belirli Müslüman başörtülerini okulda kullanmasına izin verilmiyor. Düzenleme, ülke genelindeki hem devlet okullarını hem de özel eğitim kurumlarını kapsıyor.

Yeni düzenleme hangi yaş grubunu kapsıyor?

Yasak, 14 yaşından küçük kız öğrenciler için geçerli olacak. Hicap ve burka gibi “geleneksel Müslüman” başörtüleri düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.nBöylece söz konusu yaş grubundaki öğrencilerin okullarda bu tür başörtülerini kullanmasının önüne geçiliyor.

Hükümet yasağı nasıl savunuyor?

Düzenlemeye ilişkin hükümet kanadından yapılan açıklamalarda başörtüsünün çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor. Muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) üyesi Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer, başörtüsünün kız çocukları açısından bir baskı unsuru olduğunu ifade ediyor. Bauer, uygulamanın çocukların erken yaşlardan itibaren kontrol edilmesini önlemeyi amaçladığını savunuyor.

Karara tepki gösterenler ne diyor?

Yasağın karşısında yer alan kesimler ise düzenlemenin farklı sorunlara yol açabileceği görüşünde. Eleştirilerin başında, uygulamanın Avusturya toplumunda Müslümanlara karşı olumsuz yaklaşımı güçlendirebileceği iddiası geliyor. Yasanın anayasal açıdan sorun taşıyabileceği de karşıtların gündeme getirdiği başlıca itirazlardan biri.

Düzenlemenin arkasında üç partili koalisyon var

Başörtüsü yasağı, Avusturya’da üç merkez partinin oluşturduğu hükümet koalisyonunun kararıyla yürürlüğe girdi. Koalisyonda muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal Neos yer alıyor. Avusturya’da bu konu daha önce de yargıya taşınmıştı. 2020 yılında ilkokullarda başörtüsünü yasaklamaya yönelik girişim mahkeme kararıyla iptal edilmişti.