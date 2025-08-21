Avusturya’nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldı

Avusturya, Tahran’daki konsolosluk hizmetlerini “aşılamaz engel” gerekçesiyle süresiz olarak askıya aldı.

"Aşılamaz bir engel"

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sahadaki mevcut durumun aşılamaz bir engel teşkil etmesi nedeniyle, Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözü edilen "aşılamaz bir engel" hakkında bilgi verilmedi.