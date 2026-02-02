Axios: ABD-İran müzakereleri Türkiye’de olabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı yönünde tehditleri sürerken Trump yönetiminin bir anlaşma üzerinde müzakere etmeye açık olduğunu Tahran’a birden fazla kanal üzerinden ilettiği belirtildi.

Türkiye, Mısır ve Katar'ın bölgesel bir savaşı önlemek için iki ülke arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için çalıştığı aktarıldı. ABD'li bir yetkili, Türkiye'de bir görüşme yapılabileceğini söyledi.

Axios’a konuşan üst düzey kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı sinyalleri sürerken Washington’ın Tahran’a “Müzakereye açığız” mesajını ilettiğini söyledi.

İki bölgesel kaynağın Axios’a aktardığına göre, Türkiye, Mısır ve Katar, bu hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'un Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında Ankara’da bir görüşme organize etmek için çalışıyor. Bahsi geçen ülkelerden birinden bir yetkili “Süreç ilerliyor, elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’li bir yetkili ise ABD ile İran arasında bu hafta Türkiye’de bir görüşme yapılabileceğini söyledi.

Axios’un aktardığına göre Türkiye, Mısır ve Katar bölgesel bir savaşı önlemek için ABD–İran müzakerelerinin gerçekleşmesini istiyor.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ve diplomatik bir çözüme açık olmaya devam ettiğini söylüyor. ABD’li yetkililere göre Trump’ın müzakerelere ilişkin son açıklamaları bir "blöf"değil, ancak ABD, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in diplomatlarına ABD açısından kabul edilebilir bir anlaşma yapma yetkisi verip vermeyeceğini bilmiyor.

Hamaney'den "bölgesel savaş" açıklaması

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditleri sürerken yaptığı açıklamada, olası bir saldırının "bölgesel savaşa" yol açacağını söylemişti. Hamaney, ABD’nin bir savaş başlatması durumunda sürecin yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını ve çatışmaların bölge geneline yayılacağını kaydederek, "ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu sefer bölgesel bir savaş olacağını bilmelidirler" açıklamasını yapmıştı.