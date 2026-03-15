  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek
Takip Et

Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin nisan başında yapılmasının planlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek
Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin en erken nisan başında yapılmasının planlandığını bildirdi. Açıklamada, görev için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü ve roketin 19 Mart'ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı kaydedildi.

NASA yetkilisi John Honeycutt, göreve ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ‘Artemis 2’ misyonunun yüksek riskler barındırdığını belirtti. Honeycutt, “Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Benzin ve motorine zam geldi: İşte 15 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 15 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlarEn yüksek mevduat faizi hangi bankada? 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Genelge etkili oldu: Yüzde 21 tasarruf sağlandıGenelge etkili oldu: Yüzde 21 tasarruf sağlandıEkonomi
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabulucu modeli devreye girecekBoşanma davalarında yeni dönem: Arabulucu modeli devreye girecekGündem

 