Ay'a inişi planlanan 'Peregrine'de sorun çıktı

Astrobotic şirketinden yapılan yazılı açıklamada, fırlatmadan sonra Peregrine ile iletişim kurulduğu, tüm sistemlerin açıldığı ve tasarlandığı gibi çalışmaya başladığı ancak uzay aracında daha sonra, güneş panellerini sabit şekilde Güneş'e doğrultmasını engelleyen bir "anormallik" meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Astrobotic mühendislerinin, teknik arızayı gidermek için çalıştığı ve daha fazla bilgi elde edildiğinde güncelleme sağlanacağı aktarıldı.

Uzmanlar, Peregrine uzay aracının, güneş enerjisi ile pilleri şarj etme yeteneği olmadan görevini yerine getirmesinin mümkün olmayacağına, uzay araçlarında benzeri teknik aksaklıklar yaşanmasının alışılmadık bir durum olmadığına ve bunlara karşı hazırlıklı olunduğuna işaret ediyor.

Peregrine uzay aracının da teknik aksaklıklar sırasında kendisini koruyacak güce ve Dünya ile iletişime öncelik verecek şekilde programlandığı belirtiliyor.

Yolculuğun 46 gün sürmesi öngörülüyor

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi "United Launch Alliance (ULA)" tarafından geliştirilen "Peregrine" isimli Ay'a iniş aracını taşıyan "Vulcan Centaur" roketi, bu sabah Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatılmıştı.

"Peregrine"in yaklaşık 46 gün sürmesi öngörülen yolculuğunun ardından Ay'a iniş yapacağı ve 10 gün boyunca da Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve yakıt olarak kullanılma ihtimali olan kaynakları inceleyeceği aktarılmıştı.

CLPS

"Artemis Programı" çerçevesinde yapılacak mürettebatlı yolculukların yanı sıra NASA'nın, Ay'ın robotlar yardımıyla keşfi için de kapsamlı planları bulunuyor. NASA, 2024'te ana amaçlarından biri Ay'daki kaynakları yakıt olarak kullanma olanaklarını araştırmak olan "CLPS Programı" kapsamında Ay'a araçlar gönderecek.