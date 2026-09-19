Ayakkabısız kazandığı yarışla gündem oldu: Bir annenin eğitim mücadelesi

Hindistan’da yaşayan 47 yaşındaki bekar anne Ramabai Ranveer, hayatında daha önce hiç antrenman yapmamış ve koşu ayakkabısına sahip olmamış olmasına rağmen katıldığı Amrit Daud koşusunu birincilikle bitirdi. Üç kilometrelik yarışı yalınayak tamamlayarak birinci olan Ranveer, elde ettiği başarıyla ülkede büyük takdir topladı.

Kazandığı ödülü kızının eğitimine harcadı

Ağustos ayında düzenlenen yarışta birinci gelerek 3 bin rupi (yaklaşık 31 dolar) para ödülü kazanan Ranveer, elde ettiği bu geliri kızının üniversite eğitimi için gerekli olan kitap ve kırtasiye malzemelerine harcadı. Üniversite diploması maliyetleri karşısında oldukça mütevazı kalan bu meblağ için gösterilen çaba, annenin çocuklarını yoksulluktan kurtarma mücadelesinin bir sembolü olarak görüldü.

Gençler arasındaki işsizlik ve eğitim protestoları tırmanıyor

Ramabai'nin mücadelesi, ülkede yıl boyunca süren eğitim protestoları ve mezun işsizliği tartışmalarının yeniden alevlenmesine yol açtı. Resmi veriler, üniversite mezunlarının yalnızca yüzde 8'inin diplomalarına uygun iş bulabildiğini ve mezun işsizlik oranının yüzde 29,1 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Eğitimli gençlerin yaşadığı hayal kırıklığı sürerken, Ranveer’in yalınayak koşusu sosyal medyada ve ulusal basında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.