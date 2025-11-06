  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Takip Et

Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, bu yıl rekor seviyede 13 ölüme yol açan ayı saldırıları nedeniyle polis memurlarının ayılara karşı silah kullanmasına izin verdi. Daha önce kullanımı kaçırma olayları gibi özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfekleri, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Takip Et

Japonya'da polis, bu yıl rekor sayıda ölüme yol açan ayı saldırılarına karşı harekete geçti. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), polis memurlarının ayıları itlaf etmek için silah kullanmasına izin verme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, daha önce kullanımı kaçırma olayları gibi özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfeklerinin, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabileceği belirtildi.

Yapılan düzenleme değişikliği uyarınca ayı saldırılarının en fazla yaşandığı eyaletlerden olan Iwate ve Akita'da görevlendirilecek çevik kuvvet polislerinin, acil durumlarda doğrudan müdahalede bulunarak güvenlik riskine yol açan ayıları itlaf edebileceği aktarıldı. İlk etapta her iki eyalete de 1 amir, yerel yetkililerle irtibattan sorumlu 1 memur ve 2 nişancıdan oluşan ikişer ekibin gönderileceği kaydedildi.

"Halkın güvenliği en önemli önceliğimiz"

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki yaptığı açıklamada, görevlendirilecek polis ekiplerine ayılarla ilgili eğitim vermek de dahil olmak üzere hazırlıklara en kısa sürede başlayacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta bölgedeki faaliyetlerimize başlayabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Yerel yönetimler ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kusunoki, "Halkın güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak belirleyerek hasarı önlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Ayı saldırılarından kaynaklanan can kaybı rekor seviyede

Japonya'nın kırsal bölgelerinde son zamanlarda artan ayı saldırıları güvenlik endişelerini artırmıştı. Japonya Çevre Bakanlığı bu yıl ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısının rekor kırarak 13'e ulaştığını açıklamıştı. Son olarak Akita eyaletindeki ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli görevlendirilmişti.

Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktıLouvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktıDünya
Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüHemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüDünya
Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerBakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerGündem
Motorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıGündem

 

Dünya
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı
Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktı
Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktı
Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü