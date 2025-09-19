  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Aylar sonra Trump ve Şi arasında ilk temas
Takip Et

Aylar sonra Trump ve Şi arasında ilk temas

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping 3 ayın ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump görüşmede TikTok anlaşması için teşekkür ettiğini söyleyerek Başkan Xi ile Güney Kore’de APEC Zirvesi’nde bir araya geleceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aylar sonra Trump ve Şi arasında ilk temas
Takip Et

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Trump, "Gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine ilişkin paylaşımda "Çin Devlet Başkanı Xi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ticaret, fentanil, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve TikTok anlaşmasının kabulü gibi çok önemli başlıklarda ilerleme kaydettik. Aynı zamanda, Başkan Xi ile Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşme gerçekten olumlu geçti. Yeniden telefonla görüşeceğiz. TikTok anlaşması için teşekkürlerimi iletiyorum. Her iki taraf da APEC Zirvesi’nde yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
Beyaz Saray tarafından liderler arasındaki görüşmenin detaylarına ve Xi ile Trump arasında muhtemel yüz yüze görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye videokonferansla katılacak
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye videokonferansla katılacak
Gazze saldırıları sonrası İsrail’e boykot çağrıları yeniden yükseliyor
Gazze saldırıları sonrası İsrail’e boykot çağrıları yeniden yükseliyor
Pakistan: Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir
Pakistan: Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir
Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor
Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor
Trump, Yüksek Mahkeme'den Cook'un görevden alınmasına izin vermesini istedi
Trump, Yüksek Mahkeme'den Cook'un görevden alınmasına izin vermesini istedi
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor