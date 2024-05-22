Ayrıntılar gizli tutuluyor: SpaceX, casus uyduları yörüngeye gönderdi
ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait casus uydularının SpaceX tarafından yörüngeye taşınmak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldığı bildirildi.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevi başladı.
Casus uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.00'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.
Detayları gizli tutuluyor
Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor. Gizlilik ilkesi gereği SpaceX’in yörüngeye gönderdiği casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar bilinmiyor.