Azerbaycan, 8 şehir ve 100 köyü yeniden kurmayı planlıyor

Katıldığı bir toplantıda işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarından bahseden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ ve Doğu Zengezur'un imar ve ihyası için harcanan para yıl sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşacak. İlk aşamada 8 şehir ve 100 köyü yeniden kurmayı planlıyoruz." dedi.

"Uzun yıllar mayın tehlikesini hissedeceğiz"

Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların neden olduğu sorunlara da değinen Aliyev, "300'den fazla insanımız bu mayınların kurbanı oldu. Bölgede milyondan fazla mayın var. Gece gündüz çalışma yapılıyor mayınların temizlenmesi için. Bu uzun bir süreç. Maalesef gelecekte de kurbanlar olacaktır. Uzun yıllar mayın tehlikesini hissedeceğiz." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.