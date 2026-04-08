  Azerbaycan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Azerbaycan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Azerbaycan, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılayarak taraflara diyalog çağrısı yaptı ve kalıcı barış için destek mesajı verdi.

Azerbaycan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Fotoğraf: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Azerbaycan, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, arabuluculuk yapan tüm tarafların çabalarının takdir edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu gelişmenin bölgede gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek, taraflara mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi amacıyla yapıcı diyalog çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan'ın, bölgede kalıcı barışın, güvenliğin ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik girişimleri her zaman desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

