Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washingtona’da yarın ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye geldi. ABD’nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü’nde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, karşılamanın ardından başkent Washington’a doğru yola çıktı.

Aliyev’in, temasları çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yarın üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Aliyev ve Paşinyan, BAE’de görüşmüştü

Taraflar geçtiğimiz Mart ayında taslak barış anlaşması konusunda anlaşmaya varmış ancak imza tarihine ilişkin kesin bilgi vermemişti.

Aliyev ve Paşinyan, geçtiğimiz Haziran ayında da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bir araya gelmiş, ikilinin 5 saat süren görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan devletlerarası normalleşme gündeminin çeşitli yönleri ele alınmıştı.

Yapılan ikili görüşmelerin, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ile ilgili tüm meselelerin çözümü için en etkili format olduğu belirtilerek sonuç odaklı diyaloğun bu şekilde sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata varılmıştı. Ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesi süreci ile ilgili elde edilen başarıları değerlendiren Aliyev ve Paşinyan, bu yöndeki çalışmaların devam ettirilmesi için ilgili devlet komisyonlarına talimat vermişti.

Taraflar, ikili görüşmelerin ve güven artırıcı önlemlerin devam ettirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

