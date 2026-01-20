Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, JPMorgan Yönetim Kurulu Başkanı Dimon ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 Ocak'ta Davos'ta JPMorgan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon ile görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev’den JPMorgan ile uzun vadeli ortaklık vurgusu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, iş birliğinin önemine değinen Aliyev, "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) ve diğer Azerbaycan kuruluşları ile JPMorgan arasındaki mevcut iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu ortaklığın uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayalı olduğunu" belirtti.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon ise Azerbaycan'ın finansal konumunu değerlendirerek, "Azerbaycan'ın uluslararası finans piyasalarında güvenilir bir ortak olarak konumunu övgüyle değerlendirerek, ülkenin istikrarlı bir yatırım ortamını koruduğunu ve tutarlı bir şekilde sağlam finans politikaları uyguladığını" belirtti.

Dimon ayrıca, JPMorgan'ın SOFAZ ile olan ortaklığını daha da derinleştirmeye ilgi duyduklarını kaydetti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin, "taraflar, küresel finans piyasalarındaki mevcut durum, uluslararası yatırım ortamı ve makroekonomik zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Görüşmelerde ayrıca küresel ekonomik süreçler ortamında kurumsal yatırımcılar için ortaya çıkan fırsatlar ve uzun vadeli iş birliği beklentileri de ele alındı" bilgisi paylaşıldı.