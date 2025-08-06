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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump ile görüşecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump ile görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliği masada

Bağdasaryan, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliğini görüşeceğini kaydetti.

ABD basını, Trump'ın haftalık bültenine göre Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul edeceğini yazdı.

Washington Post’a göre, barış anlaşması yapılabilir

Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

Barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

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