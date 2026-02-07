Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Pakistanlı mevkidaşı Dar’a taziye dileklerinde bulundu

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishak Dar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre görüşmede, İslamabad'da meydana gelen saldırı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileklerini ileterek, İslamabad saldırısının kurbanları için dualarını sundu ve Pakistan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Saldırıyı şiddetle kınayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ise görüşmede, Pakistan'ın terörizm tehdidiyle mücadele kararlılığını yineledi.