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Azerbaycan duyurdu: Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Azerbaycan'ın mevzilerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Azerbaycan duyurdu: Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Bugün 09.45 sıralarında, Gorus bölgesindeki Digh yerleşim birimi yönünde bulunan mevzilerden, Azerbaycan mevzilerine hafif silahlarla ateş açıldı." denildi

Bakanlık, Ermenistan askerlerinin en son 4 Mart'ta Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetti.

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