Azerbaycan duyurdu: Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Azerbaycan'ın mevzilerine saldırı düzenlediğini açıkladı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Bugün 09.45 sıralarında, Gorus bölgesindeki Digh yerleşim birimi yönünde bulunan mevzilerden, Azerbaycan mevzilerine hafif silahlarla ateş açıldı." denildi
Bakanlık, Ermenistan askerlerinin en son 4 Mart'ta Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetti.
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