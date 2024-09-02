Azerbaycan erken genel seçimlerinde, sandıktan yine Aliyev çıktı

Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) websitesinde açıklanan verilere göre, on muhalefet partisi mecliste toplam 11 sandalye kazandı. Görevi sona eren Milli Meclis'te sekiz muhalefet partisi temsil ediliyordu. Bağımsız olarak yarışan adaylar parlamentoda 46 sandalye kazandı.

Katılım oranı

MSK'ya göre seçimlere katılım yüzde 37,24 oranında gerçekleşti.

MSK'nın nihai sonuçları 20 gün içinde Anayasa Mahkemesi'nin onayına sunması, mahkemenin de 10 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Aliyev haziran ayında Milli Meclis'in feshedilmesini emreden bir kararname yayınlayarak 1 Eylül'de erken parlamento seçimleri yapılması çağrısında bulundu.

Seçimlerin normal şartlarda 2025 yılında yapılması planlanıyordu.

2003 yılından bu yana iktidarda olan 62 yaşındaki Cumhurbaşkanı Aliyev, Şubat ayında beşinci başkanlık dönemini kazandı.