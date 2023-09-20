Azerbaycan: Ermenistan güçlerine ait kışla imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki 'yerel antiterör' tedbirlerinin sürdüğünü söyledi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topu Azerbaycan askerlerince ele geçirilmiştir." dedi.

Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan ordusunun sivil araçları ve ambulansları hedef aldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Eyvazov, Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı.

Eyvazov, şöyle devam etti:

"Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

Ermenilere ait sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan ordusunun bölgedeki Rus güçlerin eşlik ettiği sivil konvoya ateş açtığı yönünde iddiaların da paylaşıldığını hatırlatan Eyvazov, bu iddiaları yalanladı ve Azerbaycanlı yetkililerin, Rus güçlerin komutanlığı ile sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde bulunduğunu aktardı.

Eyvazov, "Ağdere istikametinde uzun süredir yasa dışı faaliyet gösteren Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.