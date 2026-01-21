Azerbaycan, Gazze Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti

Azerbaycan, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma çağrısını kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 16 Ocak’ta Trump tarafından kurulduğu açıklanan uluslararası yapıya ilişkin daveti resmi olarak onayladıklarını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan’ın daveti kabul ederek kurulun kurucu üyeleri arasında yer alma niyetini ABD tarafına ilettiği ifade edildi.

Azerbaycan, bölgesel barış ve istikrara katkısını sürdürecek

Resmi onay mektubunun ABD’ye gönderileceği ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili adımların atılacağı belirtilen açıklamada, ülkenin uluslararası işbirliğine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Gazze Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım 2025 tarihli 2803 sayılı kararıyla desteklenen ve Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan çerçevesinde oluşturulan bir yapı olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurulun kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, yeni yapının üç ana organı kapsadığını; bunların Barış Kurulu, Barış Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu olarak adlandırıldığını aktardı. Öte yandan, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak’ta planın ikinci aşamasının başlatıldığını açıklamıştı.