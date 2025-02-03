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Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın Astrahan şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Rusya'nın Astrahan şehrine uçuşlarını durdurdu.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın Astrahan şehrine uçuşları durdurdu
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AZAL'dan yapılan açıklamada, Astrahan hava sahasının mütemadiyen kapatılması nedeniyle, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Bakü-Astrahan-Bakü güzergahındaki tüm uçuşların süresiz olarak durdurulduğu bildirildi.

25 Aralık 2024'te Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından AZAL, Rusya'nın bazı şehirlerine uçuşların durdurulması yönünde karar almıştı.

Karara göre, Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni, Mahaçkale, Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz kentlerine uçuşlar durdurulmuştu.

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