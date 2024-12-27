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Azerbaycan Havayolları AZAL, Rusya'nın 7 şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine yaptığı uçuşları durdurdu.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Havayolları AZAL, Rusya'nın 7 şehrine uçuşları durdurdu
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Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Kazakistan'da düşen uçakla ilgili yapılan ön soruşturma ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale'ye uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Soruşturma tamamlanana kadar uçuş yapılmayacak

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, nihai soruşturma sonuçlanana kadar bu bölgelere uçuş yapılmayacak. Ancak Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametlerindeki uçuşlar, uçuş güvenliği kuralları doğrultusunda sürdürülecek.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına uğradığı iddiasını doğrulamıştı.

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