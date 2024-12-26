Kazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli oldu

Kazakistan’da düşen Bakü-Grozni seferini yapan AZAL uçağıyla ilgili yapılan incelemenin ilk sonuçlarına göre, uçağın Grozni’ye yaklaşırken Rusya’ya ait "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğu tespit edildi. Azerbaycan hükümet kaynakları Euronews'e yaptıkları açıklamada kazaya bir Rus füzesinin neden olduğunu söylemişti. Korkunç kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi kurtarıldı.

"Uçağın GPS navigasyon sistemleri uçuş yolu boyunca sıkıştı"

Euronews'e konuşan hükümet kaynakları, pilotların acil iniş istemelerine rağmen uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini belirtmişti. Kaynaklar, uçağın Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiğini ifade etti. Uçağın GPS navigasyon sistemlerinin deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkıştığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişi sağ kurtuldu.

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