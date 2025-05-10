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Azerbaycan: Hindistan-Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Hindistan ile Pakistan İslam arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Azerbaycan: Hindistan-Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz
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Azerbaycan’dan Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama geldi.

"Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

İki ülke arasında gerçekleştirilen ateşkes kararı, Azerbaycan tarafından desteklendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını umuyoruz. Tarafları, mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin inşasına yönelik üretken bir diyaloga davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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