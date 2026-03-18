Azerbaycan, İran'a yeniden insani yardım gönderdi

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bir itfaiye yetkilisi, yerel saatle 07.00 sularında Yeni Delhi'deki Palam Metro İstasyonu yakınlarında bulunan bir bina için "yangın" ihbarı yapıldığını belirtti.

Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için bölgeye yaklaşık 30 itfaiye aracının sevk edildiğini aktaran yetkililer, durumun daha sonra netleşeceğini ifade etti.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ve ağır yaralıların olduğunu, çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yangının neden çıktığına dair bilgi paylaşılmadı.