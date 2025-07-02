Azerbaycan, Rus Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Yevdokimov'a Rusya'nın dostane olmayan adımları ve eylemleri hakkında Azerbaycan'ın ciddi endişelerini iletti.

"Şiddet izleri ve adli tıp raporları çelişiyor"

Görüşmede, 27 Haziran'da Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlıların yaşadığı evlere düzenlenen baskınlar sırasında iki kişinin hayatını kaybetmesi, bazılarının ise ağır şekilde yaralanması konusu gündeme getirildi.

Azerbaycan tarafı, olayla ilgili Rus makamlarının sunduğu izahatın, hayatını kaybeden kişilerin vücudundaki şiddet izleri ve adli tıp raporlarıyla çeliştiğini belirtti.

"Etnik suç grubu ifadesi kabul edilemez"

Görüşmede Rus medyasında olaylarla ilgili yayımlanan haberlerde "etnik suç grubu" gibi ifadelerin kullanılması ve etnik hoşgörüsüzlüğün körüklenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Azerbaycan tarafı, Rus kolluk kuvvetlerinin hukuksuz uygulamalarına dair kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların cezalandırılması ve bu sürecin şeffaf bir şekilde ilerletilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi. Bu bağlamda, Azerbaycan'ın tutumunun Rusya’nın iç işlerine müdahale olarak değerlendirilmesinin yersiz olduğu ifade edildi.

"Sputnik işlemi ile ilgili eleştiriler haksız"

Görüşmede ayrıca, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Rus tarafının eleştirilerinin haksız olduğu bildirildi. Bahse konu tedbirlerin Azerbaycan yasalarına uygun şekilde hayata geçirildiği ve sürecin halen soruşturma aşamasında olduğu aktarıldı.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın vurulması

Taraflar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen başka bir husus olarak, geçen yıl sonunda Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Rus hava sahasında vurulması ve sonrasında yeterli tedbirlerin alınmaması da gündeme geldi. Azerbaycan, olayın çarpıtılması ve Rus medyasında bazı resmi isimler aracılığıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı tepkisini ortaya koydu.

"Mağdurlara tazminat ödenmeli"

Bakü yönetimi, ilişkilerdeki mevcut olumsuz havayı dağıtmak için Rusya'dan, vurularak düşen Azerbaycan uçağı hususunda tam, şeffaf ve etkili adımlar atmasını, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve mağdurlara tazminat ödenmesini talep etti.

"Siyasi figürler ve medya kuruluşlarının açıklaması ilişkilere zarar veriyor"

Son olarak, son 4–5 ay içinde Rusya'da bazı siyasi figürler ve medya kuruluşları tarafından Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açıklamaların da iki ülke ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

Azerbaycan, Rusya'yı ikili ilişkilerdeki gerginliğin giderilmesi için gerekli adımları atmaya çağırdı.