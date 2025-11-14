Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan, Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırıları sırasında, Azerbaycan Büyükelçiliği yerleşkesine İskender tipi bir füzenin düşmesi nedeniyle Rusya’ya diplomatik nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov’un acilen Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırının Azerbaycan diplomatik misyonunu doğrudan tehlikeye attığı vurgulanarak, Rusya’dan konuyla ilgili resmî izahat ve güvenlik garantileri talep edildiği kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi

Açıklamada, 14 Kasım'da yerel saatle 01.00 civarında Kiev'e yapılan füze ve İHA saldırıları sırasında büyükelçilik alanına İskender tipi füzenin düşmesi üzerine Bakü'nün tepkisinin ve itiraz notasının Yevdokimov'a iletildiği aktarıldı.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmının tamamen yıkıldığı, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümünün zarar gördüğü, alana ciddi zarar verildiği bilgisi verildi. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Gerekli soruşturmanın yapılması ve ayrıntılı açıklama vermesi istendi

Açıklamada, 8 ve 18 Ağustos'ta Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Odesa'daki petrol tesisine düzenlenen İHA saldırılarında çalışanların yaralandığı ve altyapıya büyük zarar verildiği ifade edildi.

Saldırıların kasıtlı olup olmadığı konusunda ciddi sorular doğduğu ve bu konuyla ilgili daha önce de Rusya'ya notalar verildiği bildirildi.

Azerbaycan'ın Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerinin koordinatlarının 2022'de Rusya'ya iletildiği, Rusya Savunma Bakanlığınca bu hususun dikkate alınacağının Azerbaycan'a bildirildiği kaydedildi.

Diplomatik temsilciliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu Büyükelçi Yevdokimov'a iletilirken, Rusya'dan olaylarla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması ve ayrıntılı açıklama vermesi istendi.