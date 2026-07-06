Azerbaycan Rusya'ya nota verdi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede 5 Temmuz akşamı Mıkolayiv bölgesindeki SOCAR akaryakıt istasyonunun İHA saldırısına uğraması nedeniyle Büyükelçi Yevdokimov'a Azerbaycan'ın itirazı iletilirken, olayla ilgili diplomatik nota takdim edildi.

SOCAR tesisleri bir kez daha hedefte

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğalgaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı.

Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.

Yevdokimov'la yapılan görüşmede, Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklere titizlikle uyulmasının önemine dikkati çekildi.

Rusya'dan söz konusu olayların tamamının kapsamlı şekilde soruşturulması, yaşananlarla ilgili Azerbaycan tarafına gerekli açıklamanın yapılması ve sivil tesisler ile diplomatik temsilciliklerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi istendi.