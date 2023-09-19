Azerbaycan, TikTok'u yasakladı
Azerbaycan, askeri operasyon görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının engellenmesi amacıyla TikTok'u yasakladığını açıkladı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan provokasyonlarını durdurmak amacıyla Karabağ’da antiterör operasyonu düzenliyor. Bu operasyonun bir parçası olarak bazı kararların alındığı bildirildi.
Azerbaycan, TikTok üzerinden görüntü paylaşılmasını engellemek amacıyla platforma erişim kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Azerbaycan'ın TikTok'u yasaklaması için "devlet güvenliği" gerekçe gösterildi.
Öte yandan yapılan açıklamada durumun geçici olduğu belirtildi.