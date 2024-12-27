Azerbaycan uçağını Rusya mı vurdu? Kremlin’den açıklama geldi

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yollarına uçağı ile ilgili Azerbaycan’ın ardından ABD de Rusya’ya işaret etti. Amerikalı yetkililer ilk bulgulara göre Rus Hava savuma sistemi tarafından büyük ihtimal karadan vurulduğunu gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan uçağını Rusya mı vurdu?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir gazetecinin düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Kremlin: Sonuç çıkana kadar değerlendirme yapmayacağız

Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu belirten Peskov, önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: AZAL uçağı Pantsir-S saldırısına maruz kaldı

Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğu belirtilmişti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.