Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı

Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu. Ajansın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırdığı haberine göre, taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.

TASS'ın aktardığına göre Paşinyan, Erivan'da konuya ilişkin şunları söyledi: “Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili iyi ve kötü haberlerimiz var. Azerbaycan'la barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması iyi bir şey. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Brüksel'de yaptığım görüşmeler sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti. En önemli kötü haber şu ki, hâlâ farklı diplomatik diller konuşuyoruz ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz."

TASS'ın haberine göre Paşinyan, Erivan'ın tüm Ermeni mahkumlarla tüm Azerbaycanlı mahkumlar arasında takas önerdiğini de söyledi.