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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York'ta görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York'ta görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında barışın önemi vurgulanarak, 2025 Washington Zirvesi kapsamında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerleme ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve ulaştırma altyapısının açılması hususlarının konuşulduğu görüşmede, bu kapsamda barışın sağlayacağı faydaların pratik örnekleri olarak iki ülke arasındaki ticaret ve transit bağlantıları öne çıkarıldı.

Bakanlar, çeşitli çok taraflı platformlarda olumlu gündemin teşvik edilmesine yönelik imkanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca iki ülke dışişleri bakanlarının doğrudan diyaloğu sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.

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