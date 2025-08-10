Azerbaycan ve Ermenistan neden barış anlaşması imzalamadı? Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Donald Trump, iki lideri Beyaz Saray'da ağırladığı toplantıda imzalanan deklarasyonla "savaşı sonsuza kadar bitirdiğini" söyledi.

İki liderle önce ayrı ayrı görüşen Trump, akşam saatlerinde de Aliyev ve Paşinyan'la ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump "İki ülke birbirlerinin egemenliğine saygı duyacak" dedi ve ekledi:

"Bence çok iyi bir ilişkiniz olacak. Ve bir sorun olursa da beni ararsanız sorunları çözerim."

Zengezur Koridoru hakkında da konuşan Trump, ABD'nin Ermenistan ile 99 yıllık bir anlaşma imzaladığını ve bu anlaşmanın 99 yıl daha uzatılacağını söyledi:

"Amerikalı şirketler burayı kalkındıracak ve çok da para harcayacak."

Trump, koridorun adının Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası olacağını ve bundan onur duyduğunu açıkladı.

Trump, Azerbaycan'a yönelik askeri yaptırımların da kaldırıldığını duyurdu.

Aliyev: Bugün ilk defa barışı tadacağız

Trump'ın ardından konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, hem ambargoların kaldırılması hem de barış anlaşması nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

"Bugün gerçekten Azerbaycan halkı tarafından asla unutulmayacak bir gün çünkü ilk defa barışı tadacağız" diyen Aliyev, "Başkan Trump ve ekibi olmasaydı şu anda Ermenistan ve Azerbaycan savaşmaya devam ediyor olurdu" ifadelerini kullandı.

Aliyev bundan sonraki süreçte Ermenistan ve Azerbaycan'ın azim ve cesaretle birbirini affetme ve anlaşma yoluna gidebileceğini de ekledi.

Aliyev'in konuşmasının ardından Azerbaycan liderine kaç yıldır iktidarda olduğunu soran Trump, "22 yıl" yanıtını alınca "Bu adam hem çetin, hem zeki" dedi.

Paşinyan: Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da konuşmasına Trump'a teşekkür ederek başladı ve "Bu, Başkan Trump'ın kişisel müdahalesi olmadan mümkün olmazdı" dedi.

35 yıldır süren savaşın sonlandığını belirten Paşinyan, "Barışı egemenliğimize zarar vermeden sağlayabileceğimize inanıyoruz. Yatırımları ve bölgedeki bağlantıları geliştirmek için ABD'nin liderliği çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

Paşinyan, sözlerini Trump'ın Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini söyleyerek tamamladı.

Trump, Paşinyan'a "Törende en ön sırada yer alacaksınız" dedi.

Aliyev de "Başbakan Paşinyan'la bir ortak mektup yazarak sizi aday göstermek istiyoruz" dedi ve ekledi:

"30 yıldan uzun süren bu çatışmayı kimse bitirememişti. Bu ödülü Trump almayacaksa kim alacak?

"Hiçbir şey yapmayan insanlara bile verdiler, oysa Trump bu barışı altı ayda başardı."