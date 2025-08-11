Azerbaycan ve Ermenistan’ın parafladığı barış anlaşması içeriği yayınlandı

Anlaşma, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından parafe edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan anlaşmanın başlığı, “Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma” olarak duyuruldu.

Anlaşma metni yayımlandı

Madde 1

Taraflar, eski Sovyetler Birliği içerisindeki sınırların bağımsız devletler arasındaki uluslararası sınırlar haline geldiğini ve bu sınırların uluslararası toplum tarafından tanındığını kabul ederek, karşılıklı egemenliğe, toprak bütünlüğüne, uluslararası sınırların dokunulmazlığına ve siyasi bağımsızlığa saygı göstermeyi taahhüt ederler.

Madde 2

Taraflar, birbirlerine karşı herhangi bir toprak talebinde bulunmadıklarını ve gelecekte böyle bir talepte bulunmayacaklarını teyit eder. Bu kapsamda taraflar, diğerinin toprak bütünlüğünü veya siyasi birliğini zedeleyici herhangi bir faaliyeti desteklemeyecek, teşvik etmeyecek ya da planlamayacaktır.

Madde 3

Taraflar, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya tehditten kaçınacak, kendi topraklarının üçüncü taraflarca diğer tarafa karşı kullanılmasına izin vermeyecektir.

Madde 4

Taraflar, birbirlerinin iç işlerine karışmamayı kabul ederler.

Madde 5

Onay belgelerinin karşılıklı iletilmesinden sonra ____ gün içinde, Viyana Sözleşmeleri çerçevesinde diplomatik ilişkiler kurulacaktır.

Madde 6

Taraflar, devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla sınır komisyonları aracılığıyla iyi niyetli görüşmeler yürütmeyi kabul ederler.

Madde 7

Karşılıklı sınırlara üçüncü taraf kuvvetleri konuşlandırılmayacak, sınır bölgelerinde güvenlik önlemleri karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Madde 8

Taraflar, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, ayrımcılık, şiddet yanlısı aşırılık ve terörizmin her türlüsünü kınayarak, bunlarla mücadelede uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalacaklardır.

Madde 9

Geçmiş çatışmalarda kaybolan kişilerin akıbetinin belirlenmesi için iş birliği yapılacak; bu konuda usuller ayrı bir anlaşma ile belirlenecektir.

Madde 10

Ekonomi, ulaşım, çevre, insani ve kültürel alanlar gibi konularda iş birliği için ayrı anlaşmalar yapılabilecektir.

Madde 11

Tarafların uluslararası yükümlülükleri ve üçüncü taraflarla mevcut sözleşmeleri, bu anlaşmanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Madde 12

İç hukuk, bu anlaşmanın uygulanmasına gerekçe oluşturamaz. Taraflar, Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak anlaşma yürürlüğe girene dek zarar verici faaliyetlerden kaçınacaklardır.

Madde 13

Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek amacıyla ikili bir komisyon kurulacak ve tarafların uzlaşacağı usullerle çalışacaktır.

Madde 14

Yorum veya uygulamaya dair anlaşmazlıklar, öncelikle doğrudan istişareyle, sonuç alınamaması durumunda ise barışçıl çözüm yollarıyla giderilmeye çalışılacaktır.

Madde 15

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, daha önceki tüm devletlerarası iddialar geri çekilecek ve taraflar birbirlerine karşı yeni talepler başlatmayacaktır.

Madde 16

Anlaşma, ulusal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve BM Şartı'nın 102. maddesi kapsamında tescil edilecektir.

Madde 17

Anlaşma, Azerbaycan Türkçesi, Ermenice ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Görüş ayrılığı durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

AGİT Minsk sürecinin sona erdirilmesi için ortak girişim

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Süreci ve bu sürece bağlı yapıların sona erdirilmesi amacıyla AGİT Dönem Başkanı Elina Valtonen’a ortak başvuruda bulunduğu bildirildi. Açıklamada, bu başvurunun ardından oluşturulan karar taslağının AGİT Bakanlar Konseyi tarafından üye ülkelere iletildiği ve onay sürecinin desteklenmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.