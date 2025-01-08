Azerbaycan’a ait 3 gemi Eritre’de rehin alındı: Mürettebat gıda kriziyle karşı karşıya

Doğu Afrika'da Eritre karasularında gerilim sürüyor. Azerbaycan'a ait üç gemi, mürettebatlarıyla birlikte Eritre'nin deniz sınırlarında alıkonulmuş durumda. Yaklaşık iki aydır rehin tutulan mürettebatın ciddi şekilde gıda sıkıntısı yaşadığı bildiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, gemiler Bakü'den Suudi Arabistan'a doğru seyir halindeydi. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle rota değiştirerek Eritre açıklarında mahsur kaldılar. Bu olayın ardından Eritre yetkilileri tarafından gemilere el konulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gerekli girişimler başlatıldı

Azerbaycan Devlet Denizcilik ve Liman Ajansı Basın Sözcüsü Parvana İmanova, APA-Economics’e yaptığı açıklamada, olayla ilgili gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İmanova, konunun Eritre Devleti'nin deniz taşımacılığı yetkili organlarına, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO), Eritre'nin IMO'daki Daimi Temsilciliğine ve İngiltere'deki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne iletildiğini açıkladı.

Devlet Denizcilik ve Liman Ajansı ise olayla ilgili gelişmeleri takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Gemilerin Eritre Devleti’nin yetkili organlarınca alıkonulduğu tespit edilmiş ve Ajans derhal Dışişleri Bakanlığı’na durumu aktarmıştır” denildi.

Mürettebatın durumuyla ilgili endişeler artarken, Azerbaycanlı yetkililer uluslararası denizcilik kuruluşlarını ve ilgili ülkeleri devreye sokarak gemilerin ve mürettebatın serbest bırakılması için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'dan Eritre'ye nota!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Eritre tarafından üç gemi ve mürettebatının alıkonulmasıyla ilgili olarak bu ülkeye diplomatik bir nota gönderdi.

Bakanlık, gemilerin Eritre karasularına girişinin uluslararası hukuk normlarına aykırı olmadığını vurgulayan notanın, Etiyopya ve Rusya’daki Azerbaycan büyükelçilikleri aracılığıyla Eritre’ye iletildiğini belirtti.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Eritre Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ve Eritre’nin Türkiye ve Moskova büyükelçiliklerinde de diplomatik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Azerbaycan, alıkonulan gemiler ve mürettebatın serbest bırakılması için uluslararası hukuk çerçevesinde girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.