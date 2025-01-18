Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Azerbaycan'da bir maymun çiçeği vakası tespit edildi. Interfax haber ajansının haberine göre, hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Yurt dışına çıkan kişide tespit edildi

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri ​​arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi. Hastanın yurtdışında nerede bulunduğuna dair bilgi verilmedi

Halsizlik, ateş, ciltte döküntü...

Hasta döndükten birkaç gün sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir kliniğe halsizlik, ateş, ciltte döküntü, lenf bezlerinde büyüme ve kas ağrıları şikayetiyle gitti.

Bakanlık ve TABİB, hastanın yurtdışında nerede bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Aile bireyleri gözlem altında

Interfax, hastanın temas halinde olduğu aile bireylerinde hastalık belirtisi görülmediğini ve evde gözlem altında tutulduklarını bildirdi.

Yakın temas yoluyla yayılıyor

Mpox, yakın temas yoluyla yayılan ve tipik olarak grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara neden olan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Genellikle hafif seyreden hastalık, ilerlemesi halinde ölümcül olabiliyor.

DSÖ küresel acil durum ilan etmişti

Ağustos ayında, Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve komşu ülkelere ve ötesine yayılan mpox salgınının ardından küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.